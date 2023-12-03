الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون فى الأردن يدلون بأصواتهم لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أقبل أبناء الجالية المصرية المقيمون في الأردن، اليوم الأحد، على اللجان الانتخابية في السفارة المصرية بعمان؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

سفير مصر بالنرويج: مشاركة الجالية بانتخابات الرئاسة تعكس شعورًا بالانتماء والمسئولية تجاه الوطن

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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