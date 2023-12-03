الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بالنرويج: مشاركة الجالية بانتخابات الرئاسة تعكس شعورًا بالانتماء والمسئولية تجاه الوطن

السفير عمرو رمضان
السفير عمرو رمضان

أكد سفير مصر لدى النرويج عمرو رمضان، أن الحرص الشديد لأبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؛ عكس شعورهم بالانتماء ومسئوليتهم تجاه الوطن، ويعد إدراكًا منهم بأهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي منحتها لهم الجمهورية الجديدة.

وأضاف السفير عمرو رمضان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - أن أبناء مصر توافدوا من كل أنحاء النرويج إلى مقر السفارة بالعاصمة أوسلو؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك رغم قسوة الطقس والصقيع والانخفاض الشديد بدرجات الحرارة إلى ما دون العشر درجات تحت الصفر، ما يثبت حبهم وانتماءهم الشديد لوطنهم.

العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام وبدون أي مشاكل أو عوائق لليوم الثالث على التوالي، لا سيما في ضوء التدابير اللوجستية والتنظيمية التي تم اتخاذها، إلى جانب قيام البعثة الدبلوماسية بأوسلو بتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين لإتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل.

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وقال إن أعداد الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات فاقت اليوم الأول، كما أن الإقبال في اليوم الثالث والأخير يعد الأعلى؛ وذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع بالنرويج التي سمحت للمواطنين بالتوجه إلى مقر اللجنة بالسفارة في أوسلو، علاوة على تشجيع أبناء مصر بعضهم البعض على التصويت في الانتخابات.

تواصل مستمر مع أبناء مصر بالنرويج لحثهم على التصويت

ولفت إلى أن السفارة المصرية على تواصل مستمر مع أبناء مصر بالنرويج؛ لحثهم على التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، فضلًا عن تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات من خلال صفحة السفارة على الفيسبوك، موضحًا أن الجالية المصرية تقدر بنحو 3 آلاف مواطن يمثلون نموذجًا مشرفًا للجاليات العربية بالنرويج.

الانتخابات التصويت في الانتخابات العملية الانتخابية تسير بسلاسة سفير مصر لدى النرويج الانتخابات الرئاسية لعام 2024

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