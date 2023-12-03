سفير مصر ببلجيكا: كبار السن والسيدات جاءوا للتصويت من أماكن بعيدة رغم قسوة الطقس

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن كبار السن والسيدات قدموا من أماكن بعيدة إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة بروكسل؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك رغم قسوة الطقس، منوهًا بالمشاركة الملحوظة للشباب في عملية الاقتراع خاصة من الطلبة.

وأضاف السفير بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية تجرى لليوم الثالث على التوالي بكل سهولة وانتظام وفي أجواء وطنية داخل مقر البعثة ببروكسل، وأن عملية الاقتراع بدأت في تمام التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن أبناء مصر جاءوا من مختلف البلدات البلجيكية ولوكسمبورج رغم الصقيع؛ للتعبير عن اهتمامهم وحبهم الشديد لوطنهم.

المصريون بالخارج مدركون لواجبهم ولمسئوليتهم الوطنية

وأشاد بالصورة المشرفة التي رسمها أبناء مصر بالخارج بحرصهم وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بشكل حضاري، ما بعث رسالة مفادها أن المصريين بالخارج مدركون لواجبهم ولمسئوليتهم الوطنية، وأنهم جزء لا يتجزأ من وطنهم الأم مصر.

وأثنى السفير بدر عبدالعاطي على مشاركة شباب مصر ببلجيكا في الانتخابات، مشددًا على أن الإقبال على التصويت قد فاق التوقعات، الأمر الذي يثبت وعي المصريين ببلجيكا إزاء مسئولياتهم الوطنية وإدراكهم لأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن.

كما أوضح أنه فور انتهاء التصويت وإغلاق الصندوق الانتخابي في تمام التاسعة مساء، يبدأ الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وتبدأ عملية الفرز وتحديد عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإرسال كافة الكشوف والنتائج إلى وزارة الخارجية بأول حقيبة دبلوماسية، ومنها إلى اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المُشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.