صحف أجنبية.. تدفق كبير للمصريين في الخارج ضمن ختام تصويت الانتخابات الرئاسية

سلط موقع "فويس أوف نيجيريا" الإفريقي الضوء على استمرار تصويت المصريين في الخارج على انتخابات الرئاسة المصرية في آخر أيام الاقتراع، حيث احتشد أعضاء الجاليات المصرية في الخارج في الساعات الأخيرة من التصويت، وعبر الآلاف منهم عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظًا لتولي فترة رئاسية ثالثة.

مشاركة كبرى وحماسية في آخر أيام التصويت في الخارج

وأفاد الموقع أن المصريين في الخارج بدأوا التصويت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، بينما تنطلق الانتخابات في مصر يوم 10 ديسمبر الجاري، وسط حملات تأييد شعبية كبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن لجان الانتخابات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات والكويت شهدت أكبر تواجد للناخبين المصريين، أعربت الغالبية العظمى منهم عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر، أكد موقع "تريندز أفريكا" الإفريقي، أن اليوم يُسدل الستار على انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج والتي تستمر حتى مساء اليوم الجمعة في في مقار سفارات وقنصليات البلاد في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن السعودية والكويت شهدتا أعلى معدلات للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، تلتها الجاليات المصرية في الإمارات وقطر، حيث يحتاج الناخبون المصريون في الخارج إلى جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية للتصويت، كما يحق للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر التصويت، حيث تجاوز عدد الناخبين المؤهلين داخل وخارج البلاد 65 مليونا ممن يحق لهم التصويت.

وأشار الموقع إلى أن النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات ستعلن في 18 ديسمبر بعد انتهاء عملية الاقتراع المحلية بـ 4 أيام، وفي حال حسم أحد المرشحين الانتخابات من الجولة الأولى لن تكون هناك حاجة لإجراء جولة إعادة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزال هو المرشح الأكثر شعبية في مصر في الوقت الحالي، ولم يستطع أي مرشح آخر جذب هذا الدعم الشعبي من قبل.

وأغلقت بعض الدول بالفعل صناديق الاقتراع مساء أمس السبت بسبب فارق التوقيت، حيث بدأت نيوزيلندا الانتخابات مساء يوم الخميس الماضي وأغلقت الاقتراع مساء أمس السبت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أنشأت غرفة عمليات مركزية مجهزة بتكنولوجيا البث المباشر لمراقبة إدلاء المصريين بأصواتهم في مراكز الانتخابات داخل البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السفارات والقنصليات.

ومع دخول عملية تصويت في الخارج يومه الثالث على التوالي، واصل المصريون في الخارج المشاركة النشطة، حيث تجرى الانتخابات في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة، وذلك على النحو المبين في القرار رقم 27 لسنة 2023 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.