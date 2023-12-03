"الوطنية للانتخابات" تتابع ثالث أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، من خلال غرفة العمليات، ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال التواصل عن بُعد عبر الصوت والصورة مع السفراء المصريين في الخارج، لمعرفة كيفية سير العملية الانتخابية في كل بلد.

ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات بسؤال سفيرة مصر بالكاميرون عن سير العملية الانتخابية هناك، لتؤكد له بدء عملية الانتخابات يوم الجمعة في الكاميرون.

وأوضحت أن يوم الجمعة كان الإقبال ضعيفًا في أول يوم، لأنه كان يوم عمل عادي هناك وليست إجازة رسمية، فيما شهد يوم السبت بعد الظهر إقبالًا كثيفًا.