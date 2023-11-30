الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبناء الجالية المصرية فى برلين: سنشارك بالانتخابات الرئاسية لدعم وطننا

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في برلين

أشاد أبناء الجالية المصرية في برلين بدعم الدولة المصرية للمصريين بالخارج، داعين جميع أبناء الجالية المصرية للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت منى، من أبناء الجالية المصرية في برلين: “سوف أنزل أنا وأسرتي وأحفادي وأولادي، وحريصة جدًا مع أحفادي للنزول بعلم مصر لنقول تحيا مصر ولأعلم أولادي وأحفادي معنى انتخابات الوطن، داعية نساء مصر في الداخل والخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكونها واجبًا”، متابعة: "وأنا هنا في برلين شايفة مصر كبيرة أوي".

السفارة المصرية في برلين

وأعرب أحد أبناء الجالية المصرية في برلين، عن أمنيته في وجود حشد مصريين وطنيين للانتخابات، سواء في السفارة المصرية في برلين أو في القنصلية في هامبورج، متمنيًا خروج المصريين في الجاليات بكثافة ليرى العالم أن المصريين ينتخبون رئيسهم القادم لست سنوات أخرى بإرادتهم لتكملة الإنجازات. 

الجالية المصرية برلين الانتخابات الرئاسية مصر السفارة المصرية

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