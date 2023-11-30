أبناء الجالية المصرية بالسعودية يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية: حق بلدنا

أشاد أبناء الجالية المصرية بالسعودية بدعم الدولة المصرية للمصريين بالخارج، داعين جميع المصريين في المملكة للمشاركة بكثافة والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وقالت إحدى أبناء الجالية المصرية، إن المشاركة في العملية السياسية دعم للدولة المصرية وهي دولتي وبلدي التي أتشرف بالانتماء لها، متابعة: "نرى جهود الدولة لنا كمغتربين في الشهور الأخيرة، فهناك أكثر من مبادرة تم إطلاقها لنا، لذلك لا بد من دعم بلدي للمستقبل".

وأكدت أن الدولة المصرية الآن أصبحت دولة مختلفة، فأصبح بها إنشاءات وحضارة جديدة.

وقال أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، إن المشاركة في الانتخابات هو حق من حقوق الدولة علينا، “نختار وننزل ونرى من الأصلح ونعطيه صوتنا”.

وأكد مصري آخر من أبناء الجالية نزوله يوم الجمعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالقنصلية المصرية بالرياض، داعيا كل المصريين بالسعودية للنزول يوم الجمعة، سواء في القنصلية بالرياض أو جدة، بكون يوم التصويت عيدا للمصريين.

وأوضح مواطن آخر من أبناء الجالية المصرية في السعودية، أن يوم 1 ديسمبر سيكون باكروة الوطنية والنزول من أجل مستقبل مصر وأبناء مصر، داعما مصر وداعيا بأمنها واستقرارها، متابعا: "سنكون عنوانا مشرفا ومبهر لمصريين الداخل والخارج والعالم كله".