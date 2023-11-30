الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبناء الجالية المصرية بالسعودية يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية: حق بلدنا

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية

أشاد أبناء الجالية المصرية بالسعودية بدعم الدولة المصرية للمصريين بالخارج، داعين جميع المصريين في المملكة للمشاركة بكثافة والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وقالت إحدى أبناء الجالية المصرية، إن المشاركة في العملية السياسية دعم للدولة المصرية وهي دولتي وبلدي التي أتشرف بالانتماء لها، متابعة: "نرى جهود الدولة لنا كمغتربين في الشهور الأخيرة، فهناك أكثر من مبادرة تم إطلاقها لنا، لذلك لا بد من دعم بلدي للمستقبل".

وأكدت أن الدولة المصرية الآن أصبحت دولة مختلفة، فأصبح بها إنشاءات وحضارة جديدة.

وقال أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، إن المشاركة في الانتخابات هو حق من حقوق الدولة علينا، “نختار وننزل ونرى من الأصلح ونعطيه صوتنا”.

وأكد مصري آخر من أبناء الجالية نزوله يوم الجمعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالقنصلية المصرية بالرياض، داعيا كل المصريين بالسعودية للنزول يوم الجمعة، سواء في القنصلية بالرياض أو جدة، بكون يوم التصويت عيدا للمصريين.

وأوضح مواطن آخر من أبناء الجالية المصرية في السعودية، أن يوم 1 ديسمبر سيكون باكروة الوطنية والنزول من أجل مستقبل مصر وأبناء مصر، داعما مصر وداعيا بأمنها واستقرارها، متابعا: "سنكون عنوانا مشرفا ومبهر لمصريين الداخل والخارج والعالم كله".

الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية مصر للمصريين بالخارج الانتخابات

مواد متعلقة

رئيس "مؤتمر المناخ": نقدر رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف (كوب 27)

رئيس كوب 28: لدينا الإرادة للعمل بشأن الطاقة المتجددة بطريقة استثنائية

عضو تنسيقية الأحزاب: مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائى وجديد على مصر

وزير العدل الفلسطيني: يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل

"شؤون الأسرى": قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من الضفة الغربية الليلة الماضية

"القاهرة الإخبارية": أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

نتنياهو: الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل

أسباب زيادة الشعور بتنميل الأطراف خلال فصل الشتاء

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بإمبابة

واشنطن بوست: توجه اسرائيل لجنوب غزة بعد انتهاء الهدنة "خطة كارثية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم