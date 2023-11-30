رئيس "مؤتمر المناخ": نقدر رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف (كوب 27)

قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مؤتمر الأطراف المعنية بشأن التغيرات المناخية "كوب 28"، إن بلاده نقدر خدمات وإنجازات السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال رئاستة مؤتمر الدول التغيرات المناخية (كوب 27).

وأضاف الجابر، خلال كلمته في افتتاح "كوب 28" بدولة الإمارات: “نأتي بخلفيات وأجيال مختلفة، لكننا نشارك شيئا مشتركا في نقطة من حياتنا، وهو القيام برفع أعبائنا والمضي إلى الأمام”.

وأكد أن الإمارات مسرورة باستضافة كوب 28 وما يخص التغير المناخي، فالإمارات تشجع ذلك جدا، متابعا: “الطريق الذي سلكناه لم يصل إلى وجهته في اللحظة المطلوبة”.

تسريع وتيرة الأفعال في التصدي للتغير المناخي

وأضاف: "نقدر مصر خلال رئاستها كوب 27، ويجب تسريع وتيرة الأفعال في التصدي للتغير المناخي".