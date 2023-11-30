الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية الأحزاب: مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائى وجديد على مصر

حسام الجمل، عضو
حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قال حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي ومختلف وجديد على مصر، إذ يتنافس 4 مرشحين لديهم وضع سياسي مختلف، وتشارك 3 أحزاب سياسية بمرشحين من خلال رؤساء الأحزاب، وتلك الأحزاب مشاركة في المشهد السياسي فعليًا، إذ لديهم حوالي 83 مقعدًا في البرلمان فهم ممثلون في الشارع ولهم مؤيدون.

الدعاية الانتخابية في كل المحافظات 

وأضاف، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن الشباب يقودون الدعاية الانتخابية في كل المحافظات منذ انطلاقها، فالوضع العام للانتخابات جديد على الدولة المصرية، والهيئة العليا للانتخابات تصدر بشكل يومي مجموعة من البيانات من أجل التوعية ونشر التعليمات والحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات.

وتابع: "على مستوى الإعلام، هناك توازن كبير للغاية بين كل المرشحين، إذ تتم استضافتهم للتعبير عن رؤيتهم، وتنتشر الحملات الانتخابية للمرشحين والقادرة على التعبير عن نفسها سواء في الشارع أو المواقع الإلكترونية أو صفحات السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى وجود زخم سياسي لم يحدث في مصر من قبل، ولأول مرة نشهد هذا الوضع في الانتخابات الرئاسية.

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