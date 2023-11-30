الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شؤون الأسرى": قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من الضفة الغربية الليلة الماضية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

صرحت منظمة شؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 فلسطينيا بالضفة الليلة الماضية، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

كتائب القسام بالضفة الغربية تتبنى اقتحام حاجز النفق 

وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية، مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.

وقال في بيان،  "كتائب القسام-الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، والتي أغارت فيها مجموعة قسامية مجاهدة على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا بفضل الله من قتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة، انتقاما لدماء الشهداء في غزة العزة".

شؤون الأسرى قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي فلسطين القاهرة الإخبارية

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