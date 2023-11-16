الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال يُعلن مقتل
الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في القدس.

وأشارت شرطة الاحتلال عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار، برصاص قوات الأمن العاملة عند الحاجز.

وأضافت أن منفذي العملية وصلوا بسيارة إسرائيلية إلى المعبر وفتحوا النار على القوات الموجودة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعلنت عن إغلاق الطريق أمام حركة السيارات، لحين الانتهاء من معالجة مكان الحادث

وزارة الداخلية في غزة

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية في غزة، قولها إن طائرات الاحتلال المروحية تُطلق النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان بعض أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة لإخلاء منازلهم.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال، صورة لمنشور موجه إلى سكان الأحياء الشرقية في محافظة خان يونس؛ القرارة وخزاعة وبني سهيلة وعبشان.

وزعم المنشور: أعمال حماس والمنظمات الإرهابية تجبر جيش الدفاع على العمل ضدها في منطقة سكنكم، الجيش غير معني بالمساس بكم وعائلاتكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء مكان سكنكم فورا والتوجه إلى الملاجئ المعروفة.

وأضاف: كل من يتواجد بالقرب من الإرهابيين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر، وكل بيت يتم استخدامه على يد المنظمات الإرهابية سيتم استهدافه، العمل بحسب تعليمات الجيش يمنع تعرضكم للأذى، وفقًا للادعاءات الواردة فيه.

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التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية لشعب فلسطين

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية لشعب فلسطين في قطاع غزة لليوم الـ41 على التوالي، بما تخلّفه من مجازر كبيرة واستهداف للمنازل والأبنية والمنشآت وللمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء، بهدف تدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني بداخله.

قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية

وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية على عموم المناطق في قطاع غزة، بما يخلّفه من ارتفاع متزايد في أعداد الشهداء والجرحى والمصابين من المدنيين، والتصعيد الحاصل من خلال توسيع حرب الاحتلال البرية لتشمل وسط قطاع غزة وجنوبه، كما هو حاصل في ارتكاب مجازر في حي الصبرة، ودعوة جيش الاحتلال لبعض أحياء خان يونس إلى إخلاء المنازل، والتوغلات شرق القرارة جنوب خان يونس، واستهداف المدارس وسط القطاع، واستمرار قصف المنازل والمنشآت والمساجد جنوب القطاع.

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