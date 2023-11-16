الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبوغزالة تشكر الرئيس السيسى لجهوده لوقف الحرب فى غزة

الدكتورة هيفاء أبو
الدكتورة هيفاء أبو غزالة

قدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

الهلال الأحمر المصري

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 2023/10/7.

وقف الحرب في غزة مصر السيسي الهلال الأحمر المصري مساعدات لقطاع غزة قطاع غزة جامعة الدولة العربية

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