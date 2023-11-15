كتائب القسام: قصفنا عسقلان المحتلة ردًا على المجازر بحق المدنيين

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت قبل قليل مدينة عسقلان الساحلية برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها.

وتداولت وسائل إعلام أنباء متطابقة، أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة، الأربعاء حيث سقط في عسقلان، إثر دفعة صاروخية انطلقت من المقاومة الفلسطينية في غزة.

كما تبنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند لقوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، واستهداف تجمع آخر لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.

كريات شمونة

وفي سياق منفصل، دوت صفارات الإنذار، الأربعاء، في مستوطنة "كريات شمونة" في شمال فلسطين المحتلة، قبل أن تظهر مقاطع فيديو لاحقا، سقوط صواريخ على المستوطنة.

وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت أمس مدينة عسقلان بصواريخ نتج عنه وقوع إصابات وأضرار في المدينة.

وقال إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين طفيفتين في الرأس لرجلين في الثلاثينيات من العمر، ونقلتهما إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، كما تعاملت مع حالتين أصيبتا بالهلع.

في الوقت نفسه، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن بلدية عسقلان أن الصواريخ التي أطلقت من غزة تسببت بوقوع إصابات وأضرار في المدينة، مضيفا أن "الصور تظهر سيارات ومباني تضررت جراء سقوط صاروخ"، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عسقلان ومناطق في غلاف غزة.

سرايا القدس تصيب حشدا للاحتلال شمال القطاع

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أنها قصفت بقذائف هاون حشودا للعدو في تلة المدفعية شمال قطاع غزة ونؤكد إصابتهم إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، بما فيها تل أبيب التي تعرضت أمس الأول الاثنين لقصف مكثف، بالرغم من زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس قد "فقدت السيطرة" على غزة.