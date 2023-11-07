الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى عسقلان بغلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه سُمع دوي صفارات الإنذار في عسقلان بغلاف غزة من جديد، اليوم الثلاثاء.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين، أمس الإثنين، بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في منطقتي التل والبالوع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

غزة غلاف غزة عسقلان إعلام إسرائيلي

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