الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

يائير لابيد
يائير لابيد

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه يجب على السلطة الفلسطينية تولي السيطرة على غزة بعد تحقيق النصر على حماس. وذلك حسب ما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".

وخلال حديثه مع إذاعة هيئة البث بالعبرية صباح اليوم الثلاثاء، أعرب "لابيد" عن اعتقاده بأن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على قطاع غزة بعد تحقيق النصر على حماس، إلا أن السيطرة الأمنية في الفترة المقبلة يجب أن تكون بيد جيش الدفاع، وإلا فلن نتمكن من مطالبة سكان بئيري وسديروت بالعودة إلى منازلهم".

ووصف "لابيد" قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالخيار السيئ، مشيرا إلى أنه لا يمكن هزيمة حركة حماس دون بذل جهد مكثف ومستمر، كما ويجب مواصلة هذا الجهد قبل كل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى".

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