الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"القسام" تعلن قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين شمال غزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن قتل وإصابة خمسة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر حسابها على منصة "إكس": "مجاهدونا يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر، ويصيبون ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأشارت الوكالة إلى اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة.

وكان الناطق باسم "القسام"، المكنى أبوعبيدة، قد كشف في كلمة صوتية أمس الإثنين، عن تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية.

القسام كتائب القسام حماس غزة قطاع غزة

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