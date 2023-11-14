"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قتلت اليوم الثلاثاء 9 جنود إسرائيليين، ودمرت دبابات وآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وسط معارك ضارية في محاور عدة.

وقالت كتائب القسام، في بيان، مساء اليوم، إنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة واستهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها"، مؤكدة أن النيران اشتعلت فيهما.

وأضافت، أنها أجهزت على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وسبق أن، أعلنت كتائب القسام أنها نفذت اليوم الثلاثاء سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.

وأكدت أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذاف مضادة للأفراد من نوع "تي بي جي".

كما أكدت أنه خلال بضع ساعات تمكّن مقاتليها من استهداف ما لا يقل عن 6 دبابات وناقلة جند وجرافة عسكرية بواسطة قذائف "الياسين 105" وقذاف "تاندوم" وعبوات العمل الفدائي، وفق ما جاء في بيانات منفصلة.

كما أعلنت أنها قصفت القوات المتوغلة في محوري جنوب مدينة غزة وشرق جحر الديك (وسط القطاع) بمنظومة الصواريخ "رجوم" القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

عمليات سرايا القدس

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عن سلسلة من العمليات والاشتباكات التي خاضها مقاتلوها في محاور عدة، خاصة في مدينة غزة.

وقالت السرايا -في بيان- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات، وصفتها بالضارية، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة.

عمليات كتائب المجاهدين

بالتزامن، أعلنت كتائب المجاهدين (أحد فصائل المقاومة بغزة) أنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محوري النصر وتل الهوا بمدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، كما قالت إنها قصفت حشودا إسرائيلية شرق حي الزيتون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه إلى 47 منذ بدء اجتياحه البري يوم 27 أكتوبر الماضي.