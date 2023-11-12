الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم جنود.. إصابة 21 إسرائيليًا جراء صواريخ حزب الله بلبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت مصادر إسرائيلية، مساء الأحد، إصابة 21 إسرائيليًا جراء العمليات والصواريخ من جنوب لبنان اليوم من بينهم 7 جنود بجيش الاحتلال.

ووأعلنت وسائل إعلام محلية الأحد، إصابة 7 جنود جراء إطلاق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية في حدود لبنان.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فإنه تم إطلاق 15 صاروخًا من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 4 منها. 

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"حزب الله" يصعّد من هجماته تجاه الاحتلال ويكبده خسائر فادحة

حزب الله اللبناني يوجه 3 ضربات إلي مواقع عسكرية إسرائيلية

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.

وقال "حزب الله"، في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

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القاهرة الإخبارية: إصابة مواطنين بجنوب لبنان بسبب قصف عنيف من قوات الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني، الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت أن هناك موقفا عاما في لبنان متضامنا مع غزة ومؤيّد أومتفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة.

بينما قال جيش الاحتلال إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصابوا عددًا من المدنيين، مضيفًا أنه يرد بنيران المدفعية. 

أضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف الصاروخي طال عددًا من المركبات المدنية قرب بلدة دوفيف القريبة من الحدود مع لبنان.

قال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين.

الصواريخ جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله حدود لبنان قذائف هاون

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