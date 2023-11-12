الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم استهداف الاحتلال وتكبده خسائر.. هل يتردد حزب الله فى المشاركة بحرب غزة؟

حزب الله
حزب الله

مع تزايد الاشتباكات المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال خلال هذه الفترة، واشتداد تبادل اطلاق النار على الحدود الجنوبية اللبنانية، اكد الأمين العام لحزب الله إن الجماعة تستخدم أسلحة جديدة في هجماتها على إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر، شهدت الحدود الجنوبية للبنان تبادلات انتقامية مكثفة، خاصة بين إسرائيل وحزب الله، حليف الجماعة الفلسطينية، مما أثار المخاوف من اندلاع حريق أوسع نطاقا.

وقتلت النيران الإسرائيلية منذ الشهر الماضي 11 مدنيا على الأقل في لبنان، فضلا عن 68 مقاتلا من حزب الله و12 مقاتلا آخرين، بحسب حصيلة وكالة فرانس برس.

خطاب نصر الله 

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وأوضح أمس في خطاب له أن الجماعة تستخدم أسلحة جديدة في هجماتها على إسرائيل، مع اشتداد تبادل إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال حسن نصر الله في ثاني خطاب متلفز له منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، إن الحركة المدعومة من إيران عززت خلال الأسبوع الماضي عملها على الجبهة اللبنانية من حيث عدد العمليات والأهداف ونوع الأسلحة بدأت في 7 أكتوبر.

صواريخ بركان 

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أشار إلى أن حزب الله استخدم "صواريخ بركان" لأول مرة، مضيفا أنها قادرة على حمل "حمولة تتراوح بين 300 و500 كيلوجرام".

أضاف أن الجماعة تستخدم طائرات بدون طيار هجومية "لأول مرة في تاريخ المقاومة" في لبنان، وتحلق "طائرات استطلاع بدون طيار" في عمق إسرائيل يوميا، "ويصل بعضها إلى حيفا وعكا وصفد" في البلاد. شمال.

وقتل 6 جنود ومدنيان في شمال إسرائيل.

وقال نصر الله إن مقاتلي حزب الله "يضعون أنفسهم على الخطوط الأمامية لإطلاق الصواريخ" على أهداف إسرائيلية، مضيفا أن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار تحلق باستمرار فوق جنوب لبنان.

هل يتردد حزب الله في المشاركة الكاملة في حرب غزة؟
 وفي يوليو 2006، اختطف حزب الله جنديين من قوات الدفاع الإسرائيلية واقتادهما إلى لبنان بينما شنت الجماعة في الوقت نفسه هجمات صاروخية على أهداف عسكرية إسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قُتل خمسة جنود آخرين من جيش الدفاع الإسرائيلي في محاولة إنقاذ فاشلة.

الاشتباكات حزب الله اشتداد تبادل الحدود الجنوبية اللبنانية الجماعة أسلحة هجماتها على إسرائيل

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