"حزب الله" يصعّد من هجماته تجاه الاحتلال ويكبده خسائر فادحة

تصاعدت حدة الحرب بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود، بعدما قام كل جانب بالتوغل بشكل أعمق في أراضي الطرف الآخر ويستخدم أسلحة أثقل بعدما صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بأن مقاتليه بدأوا في استخدام طائرات بدون طيار هجومية لأول مرة ضد المواقع الإسرائيلية.

وأطلق الحزب للمرة الأولى صاروخ بركان إيراني التصميم، وهو صاروخ باليستي قصير المدى بحمولة 500 كجم، أي أكثر من نصف طن من المتفجرات.

بينما قال جيش الاحتلال إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصابوا عددًا من المدنيين، مضيفًا أنه يرد بنيران المدفعية.

أضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف الصاروخي طال عددًا من المركبات المدنية قرب بلدة دوفيف القريبة من الحدود مع لبنان.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين.