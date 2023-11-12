القاهرة الإخبارية: إصابة مواطنين بجنوب لبنان بسبب قصف عنيف من قوات الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من بيروت، إن التصعيد الذي نشهده في الحدود اللبنانية، هو الأعنف والأشرس منذ السابع من أكتوبر.

أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هناك عددًا من القصفات المتكررة بجنوب لبنان، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، لذلك كان الرد من المقاومة والمتمثلة في حزب الله.

وأضاف سنجاب، أن هناك قرابة 20 ألف نازح تركوا منازلهم بجنوب لبنان، مشيرًا إلى أن هذا النزوح جاء بعد القصف المباشر للبلدات بجنوب لبنان، حيث من المتوقع نزح مليون لبناني في الأيام المقبلة.

نوه مراسل القاهرة الإخبارية أن الموقف اللبناني منقسم، سواء على السياسي والشعبي، فالبعض يؤيد الحرب ضد الكيان المحتل، والبعض الآخر يرى عدم انزلاق لبنان في الحرب.