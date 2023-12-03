الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الجالية المصرية بالكويت: إقبال كثيف للمصريين فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

قال نايف عثمان، عضو الجالية المصرية بالكويت، إن هناك إقبالًا كثيفًا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج.

وأكد عثمان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن كل المصريين في الكويت لديهم حرص شديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم من جميع الفئات سواء الشباب أو النساء أو كبار السن.

وأوضح عضو الجالية المصرية بالكويت أن الجميع يسعى لأمن واستقرار الدولة المصرية، مضيفًا: "الجالية المصرية تحرص على المشاركة في أي شيء يخص مصر، وهذا أمر رائع للغاية".

وتابع: "انزل وشارك بصوتك بدلًا من البقاء في المنزل؛ لأنّ عدم الإدلاء بالصوت يعني إلغاءه".

ولفت عضو الجالية المصرية بالكويت إلى أن المصريين بالخارج لديهم حماس للإدلاء بأصواتهم، مردفًا: "حب الناس الذي ظهر خلال الانتخابات يدل على أن لديهم حثًا وطنيًا".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية إقبال كثيف من المصريين عضو الجالية المصرية بالكويت الجالية المصرية بالكويت

مواد متعلقة

قنصل مصر بجدة: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين (فيديو)

اتحاد شباب المصريين بالخارج: الأسر المصرية لبت نداء الوطن فى انتخابات الرئاسة بالخارج

سفيرة مصر بالبحرين: الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة.. ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق

134 دولة توقع على إعلان "COP28" بشأن النظم الغذائية والزراعة

مكتب نتنياهو: رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطرى على مساعدتهم فى مفاوضات الهدنة

الرئيس السيسى: نرفض سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

انطلاق تصويت المصريين في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجوي باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى ونائبة الرئيس الأمريكى يؤكدان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

مصر تشهد الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية