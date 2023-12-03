الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأسقف العام لمنطقة جنوب شرق آسيا خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الأنبا رويس
الأنبا رويس

قال الأنبا رويس، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجنوب شرق آسيا، اليوم، إنه يخدم في إندونيسيا، موجهًا الشكر إلى طاقم السفارة المصرية لاستقبالهم الجيد.

وأضاف الأنبا رويس، خلال تصريحات  لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه قام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024  لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مختتمًا كلامه بـ"تحيا مصر".

انطلاق اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي “النجمة”، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه “الشمس”، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه “النخلة”، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه “السلم”.

الأسقف العام للكنيسة القبطية شرق آسيا إندونيسيا الانتخابات الرئاسية 2024 انطلاق اليوم الثالث

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