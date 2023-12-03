الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على أنغام الأغانى الوطنية.. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسية فى القنصلية بدبى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو من احتفال المصريين بالقنصلية في دبي، أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وشارك عدد كبير من المواطنين المقيمين في التفاعل مع "المزمار البلدي" أثناء الإدلاء بصوتهم رافعين صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 

كما رددوا الأغاني الوطنية وتفاعلوا معها داخل مقر القنصيلة.

وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

المواطنين المصريين القنصلية المصرية بدبي المزمار البلدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية اليوم الثالث

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