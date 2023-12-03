على أنغام الأغانى الوطنية.. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسية فى القنصلية بدبى

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو من احتفال المصريين بالقنصلية في دبي، أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وشارك عدد كبير من المواطنين المقيمين في التفاعل مع "المزمار البلدي" أثناء الإدلاء بصوتهم رافعين صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

كما رددوا الأغاني الوطنية وتفاعلوا معها داخل مقر القنصيلة.

وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.