تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر ماهر.. ورد اللاعب على الإدارة

جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب فريق مودرن فيوتشر للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

تأجيل الصفقة

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة ترغب في ضم اللاعب نهاية الموسم الجاري وترى أن حسم الصفقة في يناير غير مجدي، خاصة وأن اللاعب مقيد في القائمة الإفريقية مع ناديه ولن يستفيد الزمالك منه.

ورحب ناصر ماهر بالانضمام إلى صفوف الزمالك وطلب من الإدارة إنهاء المفاوضات مع مسئولي ناديه، خاصة وأن عقده لا زال مستمرا مع مودرن فيوتشر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سوار الغيني مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

رسالة جابر

وأكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع لاعبي الفريق يدركون جيداً أهمية مباراة اليوم أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي :" المباراة كانت خارج ملعبنا ونجح مجلس الإدارة في نقلها لتقام في مصر، والمساندة الجماهيرية ستكون عاملأً أساسياً ومهماً في لقاء اليوم".

وأوضح عمر جابر أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، والفريق سيخوض مباراة اليوم بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط.