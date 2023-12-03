"صرف الإسكندرية" تناقش استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة، لمراجعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

إعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة



وشدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلي المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما حث "نافع" جميع العاملين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات، مؤكدا على أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لاستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

استعدادات محافظة الإسكندرية للانتخابات الرئاسية



وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، بكافة التجهيزات الخاصة ورفع الاستعدادات القصوى بالأجهزة المعنية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي اشغالات.