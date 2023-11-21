صرف الإسكندرية تنظم قافلة مائية خدمية لأهالي العجمي

نظّمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قافلة مائية خدمية في حي العجمي لخدمة المواطنين، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

ونفّذت شركة الصرف الصحي قافلة مائية سكانية وخدمية على مدار يومين بالتعاون مع رئاسة حي العجمي وبمشاركة مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن ختام فعاليات القافلة بمنطقة الدخيلة الشمعدان بالعجمي والتي استمرت على مدار يومين في 19 و20 نوفمبر 2023. كما أوضح "نافع" أنَّ القافلة المائية قدَّمت ندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه، وكذلك عن الخدمات التي تقدَّمها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ودورها المجتمعي في رفع الوعي المائي للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، والمشروعات التي تتبنَّاها الدولة لرفع مستوى حياة المواطنين وغرس ثقافة المشاركة والمسؤولية.

وأضاف "نافع" أنَّ القافلة المائية استقبلت شكاوى المواطنين لحلِّها على الفور، فضلاً عن تنظيم ورش تعليم صناعة الصابون والسباكة الخفيفة للسيدات، مؤكدًا على تواجد فرق الصيانة ومعدات الشركة لحلِّ أي مشاكل فورًا. كما أشار إلى أنَّ القافلة المائية تقام بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية وتقدَّم خدمات طبية كشف وعلاج مجانًا، كما تضمُّ لجنة حماية الطفولة بحي العجمي لبحث مشاكل التخاطب وتعديل السلوك للأطفال، وعمل بطاقات رقم قومي مجانًا، ومركز إرشاد وتوجيه لبرنامج "تكافل وكرامة" وامتحانات أخرى.

وأشار إلى أن القافلة المائية تقام بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية وتقدم خدمات طبية كشف وعلاج مجاني، كما تضم لجنة حماية الطفولة بحي العجمي لبحث مشاكل التخاطب وتعديل السلوك للأطفال، وتقوم بإصدار بطاقات رقم قومي مجانًا، وتضم مركز إرشاد وتوجيه لبرنامج تكافل وكرامة، وإجراء امتحانات لتحديد مستوى لفتح فصول محو الأمية.

وأشاد بمشاركات الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من حي العجمي والجمعية الشرعية بالدخيلة والمجلس القومي للمرأة ومديرية التموين وإدارة أوقاف العجمي، مؤكدًا على تعاون مختلف الجهات لخدمة المواطن السكندري.

قافلة مائية بحي العجمي

قافلة مائية بحي العجمي