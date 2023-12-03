الانتخابات الرئاسية 2024.. بدء تصويت المصريين فى موريتانيا والبرتغال وبريطانيا لليوم الثالث

بدأت الجاليات المصرية في دول موريتانيا، البرتغال، بريطانيا، أيرلندا، أوكرانيا، وغينيا الاستوائية، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير منذ بدء تصويت المصريين بالخارج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).