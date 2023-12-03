الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بتونس: حتى اللحظة لم تحدث أى واقعة أو إعاقة لعملية الاقتراع

السفير إيهاب فهمي،
السفير إيهاب فهمي،

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، من خلال غرفة العمليات، ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال حديثها عن بعد عبر الصوت والصورة مع السفراء المصريين في الخارج، لمعرفة كيفية سير العملية الانتخابية في كل بلد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وطلب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، أن يطلعه عن المشهد عنده، وما إذا كانت هناك مشاكل فنية في الانتخابات هناك.

وقال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، إن عملية الانتخابات في تونس انطلقت يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى اليوم، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تحدث أي واقعة أو أي إعاقة لعملية الاقتراع في تونس.

واقعة عاقة الاقتراع تونس الانتخابات الرئاسية 2024

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