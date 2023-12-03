سعر الأرز الشعير الآن 2023.. والمحافظات المسموح لها بزراعته

زاد البحث عن سعر الأرز الشعير الآن 2023 حيث يعد من المحاصيل المهمة التي تعتمد عليها معظم الأسر المصرية ووجبة رئيسية في مائدة الغذاء في مصر وتشهد أسعار السلع تقلبات مستمرة خاصة الأرز حيث شهد استقرار في أسعاره خلال الأيام الماضية لوفرة المعروض في الأسواق المصرية.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

يوجد تراجع في سعر الأرز الشعير الآن 2023 في كافة الأسواق التابعة لسوق العبور سواء كانت عريض الحبة أو رفيع الحبة وكذلك بالنسبة إلى الأرز الأبيض لنوعيه كسر 5% وكسر 3 % وذلك عقب وجود وفرة في المعروض بالأسواق المصرية وهى كما يلي:-

سجل سعر طن الأرز الرفيع شعير نحو 19000 جنيه.

سجل سعر طن الأرز العريض شعير نحو 19800 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض الرفيع نحو 28800 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض العريض نحو 29800 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق نحو 26 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض في منافذ التموين نحو 12.6 جنيه.

محافظات زراعة الأرز في مصر

تسمح وزارة الموارد المائية والري بزراعة محصول الأرز داخل مصر في 9 محافظات على مستوى الجمهورية فقط وهما كما يلي:-

1- محافظة الإسكندرية بمساحة 3 ألاف فدان.

2 - محافظة البحيرة بمساحة 106 ألف و650 فدان.

3 - محافظة الغربية بمساحة 40 ألف و600 فدان.

4 - محافظة كفر الشيخ بمساحة 189 ألف و800 فدان.

5 - محافظة الدقهلية بمساحة 182 ألف و550 فدان.

6 - محافظة دمياط بمساحة 42 ألف فدان.

7 - محافظة الشرقية بمساحة 127 ألف و850 فدان.

8 - محافظة الإسماعيلية بمساحة 2750 فدان.

9 - محافظة بورسعيد بمساحة 30 ألف فدان.

بإجمالي مساحة تصل إلى 724200 فدان على مستوى الجمهورية.

وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحدد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة طبقا لنص المادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021 وتوقع على المخالفين غرامة مالية وتحصل الغرامة مقابل استغلال المياه الزائدة لزراعة الأرز.