مجدي الوليلي: العلاقات المصرية الهندية سهلت استيراد الأرز من نيودلهي

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، إنه مع الارتفاع المبالغ به في أسعار الأرز، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء 250 ألف طن من الأرز الأبيض لعرضها في الأسواق، وتم استيراد تلك الكميات من الهند.

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه على الرغم من أن الهند أعلنت حظر تصدير الأرز منذ عدة أشهر، إلا أن العلاقات المصرية الهندية قوية، مما سهل على مصر استيراد كميات من الهند، خاصة أن الأرز الهندي هو الأقرب إلى الأرز المصري من حيث الشكل والمذاق.

وأضاف الوليلي أن أزمة الأرز تحدث نتيجة لعدم وجود رقابة في الأسواق، حيث إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار، فإنه يتبعه زيادة في الطلب على شراء الأرز. وقال إن ما يحدث الآن هو ارتفاع في أسعار الأرز دون عرض المنتج في الأسواق، ومتوقعًا أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في سعر كيلو الأرز الأبيض خلال أيام قليلة، مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز الشعير وعدم توفره. وقد يصل سعر كيلو الأرز إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الكمية المستوردة من الهند من المتوقع أن تكفي الاستهلاك المحلي لمدة شهر واحد

وأضاف أن الكمية المستوردة من الهند من المتوقع أن تكفي الاستهلاك المحلي لمدة شهر واحد فقط، حيث أن الاستهلاك الشهري يتراوح بين 250 إلى 300 ألف طن، مشيرًا إلى أن مصر بها عدد كبير من الأجانب بخلاف المواطنين المصريين قد يبلغ عددهم 11 مليون أجنبي، وهذا يزيد من استهلاك السلع الغذائية ومن بينها الأرز.

وشدد على ضرورة البحث عن الأرز الشعير من قبل الجهات الأمنية للسيطرة على جشع التجار، وحتى يمكن السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوق الأرز يدل على أن مصر الآن في اقتصاد حر، ولكن يجب تطبيق آليات السوق الحر، من خلال رفع التوعية والضوابط وآليات السوق الحر، وفي حالة عدم تنفيذ تلك الآليات يجب أن يتبع الاقتصاد من خلال التسعيرة الجبرية، عن طريق وضع سقف محدد للأسعار حتى لا يتخطاه التجار، مشيرًا إلى أن طن الشعير يسجل الآن 20000 جنيه وهذا سعر جنوني.