الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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مصر

غرفة صناعة الحبوب: جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة تكفي لفترات طويلة

عبد الغفار السلامونى
عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية داخل البلاد نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في التعاقد على كميات كبيرة من السلع  الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت، حيث يتجاوز مخزون القمح 5 أشهر، كذلك توفير كميات كبيرة من المكرونة وكافة السلع الأخرى.  

غرفة صناعة الحبوب تؤكد: جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة 

وأضاف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية ساهم في إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا تخفيض أسعار اللحوم والدواجن، حيث تطرح وزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع بأسعار مخفضة، وأيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، والسكر بسعر 27 جنيها وزيت الطعام الخليط بسعر 40 جنيها، بجانب توفير كافة السلع والمنتجات الأخرى بأسعار مخفضة أيضا.

وأشار عبد الغفار السلامونى الى وجود تنسيق دائم بين غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى والجهات التابعة للوزارة والمتمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن وشركتي الجملة" وأن ذلك ساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأشاد السلامونى بدور وزارة التموين في العمل على تخفيف العبء على المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة بالإضافة الى عدم حدوث أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمة العالمية.

عبد الغفار السلامونى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مخزون استراتيجي السلع الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية لدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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