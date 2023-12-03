الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب شاب بـالرصاص الحي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقل 21 مواطنا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.

وقالت مصادر للوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا" ، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شابا بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

 قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال في بلدات بالخليل

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت خمسة مواطنين هم رائد محمود حلايقة، ومحمد أحمد السقاوي، ومحمد عدنان حلايقة، وأدهم عزيز حساسنة.

وفي بيت كاحل، اعتقلت قوات الاحتلال الكتابة في جامعة الخليل شهد محمد كمال العصافرة، والطالبة أنغام يوسف عزات عصافرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الطالبة جنين محمد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها.

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الجيش الإسرائيلي ينفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط إطلاق نار كثيف، كما اقتحمت القوات بلدة سعير في مدينة الخليل وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس واقتحام مدينة قلقيلية.

الجيش الإسرائيلي آليات عسكرية مدينة جنين إطلاق نار اشتباكات

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