بالتنسيق مع مصر.. قطر تعلن إجلاء 89 فلسطينيًا من قطاع غزة

أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن إجلاء 89 فلسطينيًا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم، إن عملية الإجلاء تمت بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية بالتنسيق مع مصر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود قطر الإنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة أن العمل سيستمر لإجلاء حملة الإقامة القطرية من العالقين في القطاع.

استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج

وفي سياق آخر، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في المخيم، ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى سكنيًا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال المدينة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، وشنت قوات الاحتلال كذلك سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة، وجنوبًا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

اشتباكات عنيفة في دير البلح مع تقدم آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وشهدت مناطق في جنوب دير البلح اشتباكات عنيفة بعد تقدم آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بريًا، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى ان آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة نحو مناطق غربية مرورًا بمناطق جنوب دير البلح.

وأشارت إلى حدوث اشتباكات ووجود قنابل مضيئة وقذائف مضادة للدروع وغارات إسرائيلية في المنطقة، لافتة إلى صعوبة الانتقال بين المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس ورفح بسبب توغل الآليات الإسرائيلية.

ورجحت المصادر قطع الاحتلال شارع المطاحن الموازي لشارع صلاح الدين، موضحة أن شارع المطاحن يستخدم كطريق يربط بين خان يونس والمدن الوسطى.

وقالت المصادر إن دبابات الاحتلال تتمركز على تلة مطلة على شارع صلاح الدين في منطقة القرارة وتطلق الرصاص باتجاه أي هدف متحرك.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.