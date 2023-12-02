الموساد يستدعى فريق التفاوض الإسرائيلى من قطر

طلب ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، من ممثلى جهاز المخابرات الإسرائيلي، العودة إلى البلاد من قطر، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب وصول المفاوضات مع حركة حماس لتجديد الهدنة في غزة إلى طريق مسدود.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت "واى نت"، اليوم السبت، عن مصادر إسرائيلية قولها، إن استدعاء فريق التفاوض واستئناف العمليات القتالية بشكل كامل في غزة يعد دلالة واضحة على عدم التوافق على الإطار الذي تم الاتفاق عليه من قبل، والذى يشمل إطلاق سراح النساء والأطفال من الأسر.