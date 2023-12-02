الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يواصل إطلاق الرصاص الحى ويمنع أطقم الإسعاف عن العمل

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تواصل منع أطقم الإسعاف عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يواصل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين والأطفال في الضفة الغربية".

وأكد مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل استهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي ومختلف السبل.

جيش الاحتلال يستأنف حربه في غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.