أخبار فاتتك| ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى.. وتحذير من تسونامى فى 4 دول

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة الصباح

ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى

فاز ميلان على ضيفه فروسينوني 3 /1، مساء السبت، في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع لاتسيو حدًا لنتائجه المخيبة مؤخرًا، بعدما حقق فوزًا صعبًا 1 / صفر على ضيفه كالياري، في الوقت الذي تعادل جنوه مع ضيفه إمبولي 1 / 1.

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تحذير من تسونامى فى 4 دول بعد زلزال عنيف ضرب الفلبين

صدرت تحذيرات من "تسونامي محتمل" في 4 دول بعد زلزال عنيف ضرب قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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كيف ترى أمريكا خرق هدنة غـزة؟.. المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية يجيب

أوضح سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كيف ترى أمريكا خرق الهدنة داخل قطاع غزة، وكيف ستكون المرحلة المقبلة، قائلًا: "نحن نحمل المسئولية لحركة حماس، حيث كان لديها المسئولية لإطلاق سراح أعداد من الرهائن كل يوم، والدولة الإسرائيلية كانت واضحة جدًا منذ أسابيع بأنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن سوف تحترم إسرائيل الهدنة".

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"التربية والتعليم" تحدد إجراءات تسكين المعلمين الجدد وتسليمهم العمل بالمدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصلة المديريات التعليمية تسكين المعلمين الجدد بالمدارس، الذين اجتازوا اختبارات السنة الأولى بمسابقة المعلمين التي تضمنت 30 ألف معلم.

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