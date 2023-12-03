الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تحذير من تسونامى فى 4 دول بعد زلزال عنيف ضرب الفلبين

تسونامى
تسونامى

صدرت تحذيرات من "تسونامي محتمل" في 4 دول بعد زلزال عنيف ضرب قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واليابان.

وكان النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي قد حذر من حدوث موجات تصل إلى ثلاثة أمتار فوق مستوى الأمواج المرتفعة المعتادة، لكنه قال إنه لم يعد يوجد تهديد بحدوث تسونامي، وفقا لرويترز.

وتتواصل عمليات الإجلاء في الفلبين حيث لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار جسيمة جراء الموجات أو سقوط قتلى أو جرحى على الرغم من تواصل الهزات الارتدادية.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن خطر حدوث تسونامي لا يزال قائما.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن موجات بارتفاع 40 سنتيمترا لوحظت عند جزيرة هاتشيجوجيما التي تبعد نحو 290 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الموجات قد يصل ارتفاعها إلى متر.

وحث المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من يعيشون بالقرب من ساحل منطقتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال على إخلائهما أو التوجه إلى مناطق بعيدة عن السواحل.

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