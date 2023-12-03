ميلان يعبر فروسينونى ويثبت أقدامه بين كبار الدورى الإيطالى

فاز ميلان على ضيفه فروسينوني 3 /1، مساء السبت، في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع لاتسيو حدًا لنتائجه المخيبة مؤخرًا، بعدما حقق فوزًا صعبًا 1 / صفر على ضيفه كالياري، في الوقت الذي تعادل جنوه مع ضيفه إمبولي 1 / 1.

وعلى ملعب سان سيرو، انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف حمل توقيع الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتكفل الإنجليزي فيكايو توموري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74، فيما سجل ماركو بريشيانيني الهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 29 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، تقمص الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة الثامنة، قبل أن تتضاعف معاناة كالياري في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الكونغولي أنتوان ماكومبو في الدقيقة 27.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر أمام لاتسيو وبولونيا، وتعادل مع روما في المراحل الثلاثة الماضية بالبطولة، إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، توقف رصيد كالياري، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتًا.

وتعادل جنوه مع ضيفه إمبولي 1 /1 في وقت سابق اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جنوه بهدف سجله الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 37، ثم أدرك ماتيو كانتشيليري التعادل لإمبولي في الدقيقة 67.

ورفع جنوه رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 11 نقطة لإمبولي في المركز الحادي عشر.

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