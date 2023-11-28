الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ميلان الإيطالي أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال

ميلان
ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ النيجيري صامويل شيكوزي أساسيًا في الهجوم حيث يعوض المصاب رفائيل لياو ويجاوره أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

تشكيل ميلان أمام دورتموند

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: عدلي، لوفتس تشيك، رايندرز

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، شيكوزي

تشكيل دورتموند أمام ميلان

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: ريرسون، شولتبيرج، هوملز، بن سبعيني

خط الوسط: سبيتزر، كان، بيوني

خط الهجوم: مالين، فولكورج، رويس

ويتصدر دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ميلان دورتموند بروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا شيكوزي

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