الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف ترى أمريكا خرق هدنة غـزة؟.. المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية يجيب

قطاع غزة
قطاع غزة

 أوضح سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كيف ترى أمريكا خرق الهدنة داخل قطاع غزة، وكيف ستكون المرحلة المقبلة، قائلًا: "نحن نحمل المسؤولية لحركة حماس، حيث كان لديها المسؤولية لإطلاق سراح أعداد من الرهائن كل يوم، والدولة الإسرائيلية كانت واضحة جدًا منذ أسابيع بأنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن سوف تحترم إسرائيل الهدنة".

 

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مداخلة ببرنامج "مساء Dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن الهدنة لم تكن بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي طرف آخر، بل كانت الهدنة بين إسرائيل وحماس.

 

ومن جانبه رد الإعلامي أسامة كمال على تصريحات المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، قائلًا:"أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه في اليوم الذي لم تقم فيه حماس بتسليم 10 من المحتجزين لديها، إذا كانوا بالفعل محتجزين لديها، فمن حق إسرائيل أن تقصف 400 هدف وأن تقتل 250 شخص وأن تصيب 650 شخص، وهذا في عرف السيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كان متواجدًا في هذا اليوم في إسرائيل وفي عرف السيدة كاميلا هاريس، وفي عرف حضرتك، أن هذا أمر طبيعي تتحمله حماس، وليذهب المدنيون إلى الجحيم" ليعقب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: "أن هذا ليس هو الموقف الملكي، والولايات المتحدة ليست طرف من أطراف الهدنة، فالهدنة كانت بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة وجهود دبلوماسية من مصر وقطر والولايات المتحدة وكل الدول الأخرى، وليس منا أي الولايات المتحدة أو مصر أو قطر من يتحمل المسؤولية على ما فعلته حماس". 

سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الإمريكية الهدنة إسرائيل وحماس بلينكن

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