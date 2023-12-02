المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية: لا نقبل اتهامنا بدعم قتل الأطفال فى غزة

وجه المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية في هذا الصدد.

وأَضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أننا لا نقبل اتهامنا بدعم قتل الأطفال في غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن حركة حماس هي التي قامت بالتراجع عن التزاماتها، وسمعنا منذ أسابيع من الحكومة الإسرائيلية التي لا تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر إسرائيل دولة لها سيادة، وكلنا في المجتمع الدولي سمعنا بشكلٍ واضح من الحكومة الإسرائيلية أنها سترد على هذه الهجمات الإرهابية، بحسب تعبيره.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه بسبب الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر وقطر والجانب الإسرائيلي والأطراف الأخرى، تم الوصول إلى هذه الإمكانية من التوصل إلى هدنة، متابعًا: "بكل أسف حركة حماس هي التي تراجعت عن التزاماتها، ولذلك اليوم ليست لدينا هدنة، وبالتالي هناك جانب واحد مسئول هو حركة حماس".