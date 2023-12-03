"التربية والتعليم" تحدد إجراءات تسكين المعلمين الجدد وتسليمهم العمل بالمدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصلة المديريات التعليمية تسكين المعلمين الجدد بالمدارس، الذين اجتازوا اختبارات السنة الأولى بمسابقة المعلمين التي تضمنت 30 ألف معلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات تسكين المعلمين تسير بشكل سريع، حيث يتم تسهيل الإجراءات بشكل كامل، كما أن استلام المعلمين الجدد العمل يتم من خلال لجان مشكلة في الإدارات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اختيار المدارس لكل متعاقد يتم من خلال اللجنة وفق محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى للمعلم وقت التقدم على المسابقة.

إجراءات تسكين المعلمين الجدد وتسليمهم العمل بالمدارس

وحسب وزارة التربية والتعليم، فقد حددت المديريات التعليمية مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:



- أصل شهادة المؤهل العالي- المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.



- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.



- صحيفة الحالة الجنائية.



- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.



- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.



- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.



- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.



- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة التي تفيد باجتياز المتعاقد الاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.