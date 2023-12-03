كيف تناول الإعلام المصري تغطية الانتخابات في الخارج؟.. محمد الباز يجيب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الشعب المصري أبح لديه درع وسيف وإعلام بعد 30 يونيو، فالإعلام المصري إذ لم يكن موجودا في ظل تغطية انتخابات الرئاسة في الخارج، كانت الفرصة ستكون متاحة أمام المنصات المعادية لتزوير الحقائق وتشويه صورة الانتخابات الرئاسية المصرية في أولى أيامها.



وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن وسائل الإعلام المصرية المختلفة تناولت ملف الانتخابات المصرية في الخارج بشكل مهني، وتركت الصورة للمشاهد حتى يحكم بنفسه على ما تم نقله عبر كافة الشاشات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية.

وأعرب "الباز" عن فخره بالإعلام المصري ودوره الريادي في دعم القضية الفلسطينية، ووجه تحية خاصة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقاهرة الإخبارية على ما قدموه من تغطية مميزة ومهنية للأزمة الفلسطينية.