الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة نقاش وزميله لمحكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات بالتجمع

محكمة
محكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، في قرارها الصادر اليوم نقاش وزميله لمحكمة الجنح، في اتهامهما بسرقة سيارة من أحد شوارع التجمع الأول.

 وكان قد أقر المتهمين أمام جهات التحقيق، بارتكابهما جريمة سرقة سيارة وقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ضبط، نقاشَ وزميله مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة التجمع الاول بسرقة سيارة أجهزة الأمن بالقاهرة قسم شرطة التجمع الأول

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس