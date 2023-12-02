إحالة نقاش وزميله لمحكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات بالتجمع

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، في قرارها الصادر اليوم نقاش وزميله لمحكمة الجنح، في اتهامهما بسرقة سيارة من أحد شوارع التجمع الأول.

وكان قد أقر المتهمين أمام جهات التحقيق، بارتكابهما جريمة سرقة سيارة وقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ضبط، نقاشَ وزميله مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.