السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بينهم في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز  3 متهمين  24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية وذلك لاتهامهم بخطف شخص في منطقة التجمع الخامس بسبب خلافات مالية نشبت بينهم 

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ميكروباص مطموس اللوحات.. التحقيق في خطف 7 متهمين عاملًا في التجمع

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.


المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق 
 

نيابة القاهرة الجديدة متهمين التحريات الأمنية التجمع الخامس خلافات مالية

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