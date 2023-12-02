حجز المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بينهم في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز 3 متهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية وذلك لاتهامهم بخطف شخص في منطقة التجمع الخامس بسبب خلافات مالية نشبت بينهم

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.



المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

