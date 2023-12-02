السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 3 متهمين خطفوا شريكهم فى التجمع الخامس

التحقيق مع متهمين
التحقيق مع متهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة فتح التحقيق في واقعة خطف 3 متهمين لشخص في منطقة التجمع الخامس، وقررت حجز المتهمين لحين صدور قرار ضدهم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.

المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية.

قررت نيابة القاهرة الجديدة خطف شخص التجمع الاول التجمع الخامس

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