الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

حفل ذكرى ميلاد فايزة
حفل ذكرى ميلاد فايزة أحمد

تستعد فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، لإحياء حفل ذكرى ميلاد المطربة الراحلة فايزة أحمد والمقرر لها مساء غدا الأحد على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل نخبة من أروع أعمال كروان الشرق فايزة أحمد، وينقسم الحفل إلى فاصلين الأول يضم الأعمال التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثاني يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة للمطربة الراحلة.

ويشارك في الحفل نجوم فرقة الموسيقى العربية للتراث وهم كل من المطربة أنغام مصطفى، والمطربة نهى حافظ، والمطربة حنان عصام، والمطربة رضوى سعيد، والمطرب أحمد محسن، والمطرب أحمد صبرى، والمطرب محيي صلاح، والمطرب مازن دراز.

 

فايزة أحمد فهي واحدة من أهم أعلام الغناء العربي ولُقبت بكروان الشرق، وُلدت في ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء في عمر 11 عامًا، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتُمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطًا غنائيًا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغانٍ أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضًا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطي ثم التقى بها بليغ حمدي وقدَّم لها عدة أغانٍ بعدها اتجهت للتمثيل السينمائي وشاركت في ستة أفلام منها "أنا وبناتي" و"منتهى الفرح"، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.

 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

فرقة الموسيقي العربية للتراث الموسيقى العربية للتراث المايسترو محمد الموجي فايزة أحمد المطربة الراحل فايزة أحمد الجمهورية مسرح الجمهورية خالد داغر

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