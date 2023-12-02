احتفالا بالكريسماس.. تفاصيل حفل الموسيقار هاني شنودة (22 ديسمبر)

يحيي الفنان والموسيقار هاني شنودة حفلا موسيقيا وغنائيا ضخما يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري وذلك على خشبة إحدى المسارح الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

يحتفل الموسيقار هاني شنودة بعيد الكريسماس ومن المقرر أن يشاركه الفنانة نهى فكري وعدد آخر من الفنانين الذين سيكونوا مفاجأة الحفل.

أسعار تذاكر حفل هاني شنودة احتفالا بالكريسماس

وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر حفل الموسيقار هاني شنودة للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 1700 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة بمبلغ 1300 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 1000 جنيها مصريا.

برنامج حفل الموسيقار هاني شنودة احتفالا بالكريسماس

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار هاني شنودة خلال الحفل عددًا من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة.

وهاني شنودة هو ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

واكتشف شنودة عددًا من رموز الغناء، كما لحن أغاني عديدة ومنها: زحمة يا دنيا زحمة، وبحلم معاك وأنا بعشق البحر وهدى الليل وغيرها من تترات الأفلام ومنها "المشبوه، والغول، والحريف، ولا عزاء للسيدات، وغريب فى بيتى، وشمس الزناتى وعصابة حمادة وتوتو" وغيرها.

وقام الموسيقار الكبير في 1977 بتكوين فرقة المصريين واكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته علموني عنيكي، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.