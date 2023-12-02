السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء، غدًا الأحد، باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متساويًا مع ساجرادا المتصدر والذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان الزمالك قد فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب برج العرب.

ويغيب عن قائمة الزمالك كلا من، مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للإصابة.

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قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية

تقام مباراة الزمالك وكويا سوار الغيني في التاسعة مساء غدا " الأحد " باستاد السلام في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة ورصيده ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق أبوسليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما بينما خسر كويا سوار مباراته الأولى أمام ساجرادا سبيرانسا الأنجولي بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني فى الكونفدرالية

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد، في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وكذلك في فترة الاستراحة بين الشوطين يضم نخبة من فضل المحللين في العالم العربي في مقدمتهم هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق.

يدير مباراة الزمالك وكويا سوار الغيني الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ويساعده مواطنه  زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكما رابعا.

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